Kritik von Seoane: Ngoumou-Zauber schon verflogen?

Im Sommer 2022 verpflichtete Borussia Mönchengladbach Nathan Ngoumou für acht Millionen Euro vom FC Toulouse. Bislang stand der Flügelspieler für die Fohlen 29 Mal auf dem Platz, überzeugen konnte der 23-Jährige in seinen Einsätzen jedoch nur selten.

Unter Ex-Coach Daniel Farke sammelte Ngoumou in 20 Bundesligapartien lediglich 689 Spielminuten. Besser lief es für den Rechtsfuß zu Saisonbeginn unter Gerardo Seoane. Der Schweizer berief den Franzosen die ersten vier Spieltage in die Startelf. Seit der Partie gegen RB Leipzig (0:1) muss Ngoumou aber auch unter Seoane wieder mit einem Bankplatz vorliebnehmen.

Gegenüber der ‚Bild‘ erläutert der 44-Jährige die Degradierung: „Das ist eine Situation, mit der nicht nur er zurechtkommen muss. Er muss sich immer wieder über das Training anbieten. Es gibt aber – wie bei den anderen – Themen, die er verbessern muss.“

Kein Platz mehr?

Seoane ergänzt: „Durch die Systemumstellung ist uns eine Position auf dem Flügel weggebrochen.“ Eine Aussage, die Ngoumou in Alarmbereitschaft versetzen sollte – entweder er passt seine Spielweise an oder er muss weiter auf der Bank schmoren. Ohnehin wird dem ehemaligen französischen U-Nationalspieler sicherlich zu denken geben, dass er unter zwei Trainern in Folge nicht gesetzt ist.