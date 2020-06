City-Wunschspieler Bennacer wird teuer

Manchester City müsste für Ismael Bennacer vom AC Mailand tief in die Tasche greifen. Laut ‚RMC‘ beträgt die Höhe der Ausstiegsklausel stattliche 50 Millionen Euro. Vertraglich ist Bennacer noch bis 2024 an die italienische Mannschaft gebunden.

Ob City das bezahlen will, wird sich noch zeigen. Wie FT bereits Mitte Mai exklusiv berichtete, hat Trainer Pep Guardiola großes Interesse am 22-jährigen Sechser. Dass Bennacer kein Schnäppchen wird, war bereits abzusehen, da Mailand den Linksfuß selbst erst vor einem Jahr verpflichtet hat und halten will. Neben Manchester buhlt auch Paris St. Germain um den algerischen Nationalspieler.