Mittelfeld-Umbruch: City will Milans Bennacer

Manchester City muss sein zentrales Mittelfeld peu à peu umgestalten. Diesen Sommer tritt Regisseur David Silva (34) ab, im kommenden Jahr dürfte Abräumer Fernandinho (35) folgen. Es braucht kurz- und mittelfristige Lösungen für die Nachfolge der Routiniers.

Einen Kandidaten haben Pep Guardiola und seine Mitstreiter schon ausfindig gemacht: Nach FT-Informationen interessieren sich die Skyblues für Ismaël Bennacer vom AC Mailand. Der algerische Nationalspieler zählte bis zur Saisonunterbrechung zu den Leistungsträgern der Rossoneri, lieferte neben Franck Kessié blitzsaubere Leistungen auf der Sechs ab.

Das Problem: Bennacer, der erst im vergangenen Sommer für 16 Millionen Euro vom FC Empoli gekommen war, hat in der Modestadt noch einen Vertrag bis 2024. Milan will ihn halten – City müsste wohl tief in die Tasche greifen. Zudem droht namhafte Konkurrenz aus Frankreich: Paris St. Germain hat den 22-Jährigen ebenfalls auf dem Schirm.