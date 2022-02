Sturmnot: Atalanta denkt an Costa

Diego Costa könnte mit etwas Verspätung noch in der Serie A anheuern. ‚Sky Italia‘ zufolge denkt Atalanta Bergamo über den derzeit vertragslosen Angreifer nach. Die Lombarden fahnden nach Ersatz für Duván Zapata (30), der aufgrund einer Sehnenverletzung im Oberschenkel für den restlichen Saisonverlauf auszufallen droht. Somit steht den Bergamasci nur ein gesunder Angreifer zur Verfügung.

Vor Ende des Wintertransferfensters war Costa bei Abstiegskandidat Salernitana im Gespräch, ein Wechsel kam trotz kolportierter Einigung nicht zustande. Der 33-Jährige ist seit Anfang Januar ohne Klub, nachdem er seinen Vertrag bei Atlético Mineiro aufgelöst hatte. Bis zum 31. März können in Italien noch vertragslose Spieler registriert werden. Ein weiterer Name, den Atalanta dem Bericht zufolge in Betracht zieht, ist der von Graziano Pellè (35), der seit Juli vereinslos ist.