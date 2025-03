Mainz 05: Amiri vermeidet Treuebekenntnis

Nadiem Amiri will sich auf seine langfristige Zukunft nicht festlegen lassen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ vermeidet der 28-Jährige ein uneingeschränktes Treuebekenntnis zu Mainz 05: „Ich habe meinem Berater gesagt, dass er mich bis Sommer in Ruhe lassen soll. Ich habe so ein krasses Ziel mit dem Verein. Das will ich erst mal zu Ende bringen. Was im Sommer passiert, weiß ich nicht. Ich bin keiner, der sagt, dass er für immer bei Mainz 05 bleibt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und ich habe ja auch nicht ohne Grund im vergangenen Sommer bis 2028 verlängert.“

Zunächst einmal möchte Amiri sich auf die aktuelle Saison konzentrieren und sowohl mit den Rheinhessen als auch der Nationalmannschaft, für die der Mittelfeldspieler zum ersten Mal seit über vier Jahren nominiert wurde, die größtmöglichen Erfolge erreichen. Auch mit einer möglichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 will sich der Rechtsfuß daher aktuell nicht befassen: „Das ist zu weit gedacht. Ich habe gelernt, dass man Schritt für Schritt denken soll. Bei mir im Kopf ist nur das nächste Spiel. Der Rest kommt nächstes Jahr.“