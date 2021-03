Schalke: Zoff um Rangnick, Treffen mit Krösche

Die Bemühungen des FC Schalke 04 um RB Leipzigs Sportchef Markus Krösche sind konkreter als bislang angenommen. Zwischen Schalkes Aufsichtsratschef Dr. Jens Buchta und dem 40-Jährigen hat der ‚Bild‘ zufolge bereits ein erstes Gespräch stattgefunden, bei der auch Aufsichtsratsmitglied Huub Stevens anwesend war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Personalie Ralf Rangnick soll dagegen für ordentlich Missstimmung im Aufsichtsrat sorgen. Demnach ist ein Großteil des Gremiums gegen eine Rückkehr des ehemaligen Schalke-Trainers. Aufsichtsrat-Mitglied Stefan Gesenhues, der den ehemaligen RB-Funktionär vorgeschlagen hatte, soll lautstark von seinen Kollegen attackiert worden sein. Eine in den Medien berichtete Voreinigung mit dem 62-Jährigen dementierten die Knappen am gestrigen Freitag in einem öffentlichen Statement.