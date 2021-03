Schalke 04: Verhandlungen mit Rangnick starten

Der nächste Schritt für eine Rückkehr von Ralf Rangnick zum FC Schalke 04 ist getan. Nach Sondierungsgesprächen beginnen nun die konkreten Verhandlungen zwischen Aufsichtsratschef Jens Buchta, Rangnick-Berater Marc Kosicke und Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt das Trio am morgigen Donnerstag zusammen, um die Rahmenbedingungen eines Rangnick-Engagements auf Schalke abzustecken.

Der Etat für die kommende Saison soll 35 Millionen Euro betragen. Rangnick selbst winkt zunächst ein Gehalt von rund einer Million Euro. Im Aufstiegsfall soll zudem eine Prämie drin sein. Im Gespräch ist ein Fünfjahresvertrag als Sportvorstand. Mindestens im ersten Jahr will der 62-Jährige aber gleichzeitig auch das Amt des Cheftrainers ausüben.

In die Wege geleitet wurde das Rangnick-Comeback bei den Knappen von einer 14-köpfigen Gruppe, die dem FC Schalke 04 künftig unter die Arme greifen will. Deren Sprecher Uli Paetzel stellt klar: „Wir wollen nicht tatenlos zuschauen, wie der Klub vor die Hunde geht und müssen alles dafür tun, um Ralf Rangnick zu verpflichten. Er hat hohes Interesse, auf Schalke etwas langfristig aufzubauen.“ Die Rückkehr nimmt nun Formen an.