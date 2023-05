Neuer Job für Baumjohann

Alexander Baumjohann bleibt dem Fußball als Funktionär erhalten. Wie der australische Erstligist FC Sydney bekanntgibt, übernimmt der 36-Jährige künftig die neugeschaffene Rolle des „Head of Player Management“. Hierbei wird Baumjohann dem Verein zufolge eng mit dem Vorstandsvorsitzenden Adam Santo zusammenarbeiten, um die Fußballeinnahmen des Klubs zu steigern. Dies soll der ehemalige Bundesligaprofi unter anderem dadurch erreichen, indem er Möglichkeiten für Spieler des Vereins identifiziert, sich im Ausland weiterzuentwickeln. Darüber hinaus soll Baumjohann Verträge aushandeln und mit den Akademie- sowie A League-Teams zusammenarbeiten.

Zu seiner Aufgabe sagt er: „Ich bin sehr glücklich, in dieser Funktion zum FC Sydney zurückzukehren und freue mich darauf, den Verein und unsere jungen Spieler weiterzubringen. Der FC Sydney bildet die besten jungen Spieler Australiens aus und es ist wichtig, dass sie die richtigen Chancen und die richtige Unterstützung erhalten, um in ihrer Karriere erfolgreich zu sein. Der Verein hat die beste Akademie des Landes und ich freue mich darauf, an der Verbesserung der Spielerausbildung mitzuwirken.“

