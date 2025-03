Barça: Darum verzögert sich die Yamal-Verlängerung

Der FC Barcelona arbeitet weiter an der Verlängerung mit Topstar Lamine Yamal, eine unmittelbare Einigung ist jedoch noch nicht final in Aussicht. Laut der ‚as‘ hapert es in den Verhandlungen zwischen Vereinsseite und Yamals Berater Jorge Mendes noch beim Gehalt. Sportdirektor Deco möchte den 17-jährigen Flügelspieler als Topverdiener bei Blaugrana etablieren, ohne dabei jedoch das aktuelle Gehaltsgefüge zu sprengen. Laut Mendes soll auch die Marke Barça von der Verlängerung riesig profitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Europameister von 2024 bezieht aktuell eines der niedrigsten Gehälter im Kader der Katalanen, trotz einiger Variablen, die in dieser Saison bereits im Vertrag des Youngsters angepasst wurden. Yamals aktuelles Gehalt entspricht nicht mehr dem Wert, den der Spieler dem Team mit seinen Leistungen zurückgibt. 2023 verlängerte der Rechtsaußen seinen Kontrakt bis 2026. Seitdem hat er sich in Europa einen großen Namen gemacht, gewann nicht nur La Liga, sondern trug auch maßgeblich zum Titelgewinn der spanischen Nationalmannschaft bei der vergangenen Europameisterschaft bei.