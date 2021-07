Norwich holt Lees Melou

Premier League-Aufsteiger Norwich City hat sich mit Pierre Lees Melou verstärkt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt vom OGC Nizza und hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

📝 We are delighted to confirm the signing of midfielder Pierre Lees-Melou from OGC Nice!



🇫🇷 #BienvenuePierre 🇫🇷