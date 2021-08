Cucurella in die Premier League

Brighton & Hove Albion hat Marc Cucurella per Ausstiegsklausel vom FC Getafe unter Vertrag genommen. Beim Premier League-Klub unterschreibt der linke Außenbahnspieler bis 2026.

18 Millionen Euro Ablöse werden dem Vernehmen nach fällig, davon gehen zehn Prozent an Ex-Klub FC Barcelona. Die Katalanen hatten den 23-Jährigen im vergangenen Sommer nach vorheriger Leihe für zehn Millionen Euro verkauft. Für Getafe bestritt Cucurella 86 Pflichtspiele.

