Barça wollte Alaba im Tausch

Der FC Barcelona hat die Akte David Alaba schon länger in der Schublade. Auch im vergangenen Sommer unternahmen die Katalanen laut der ‚Mundo Deportivo‘ einen Versuch, den Österreicher vom FC Bayern wegzulocken. Im Angebot waren die Dienste von Samuel Umtiti plus eine Ablösezahlung in nicht genannter Höhe. Bayern lehnte die Anfrage aber postwendend ab.

Mittlerweile haben sich die Vorzeichen geändert. Der Vertrag des 28-jährigen Abwehrspielers läuft im nächsten Sommer aus. Eine Verlängerung lehnt Alaba bislang ab. Insgeheim soll der Österreicher von einem Engagement in Spanien träumen. Barça könnte eine Verpflichtung aber wohl nur ablösefrei auf die Beine stellen.