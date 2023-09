Trainer bestätigt: Brentford bereit für Toney-Verkauf

Thomas Frank, Trainer des FC Brentford, hat über einen möglichen Verkauf von Stürmer Ivan Toney gesprochen. „Es ist nicht meine Entscheidung“, erklärt der Däne im Interview mit ‚Sky Sports‘, „aber ich denke, dass wenn sich Spieler bei uns gut entwickeln und gut genug für Topklubs sind, dann wäre es das Richtige, solange wir den richtigen Preis bekommen.“ Auf spezifische Nachfrage, ob das auch für Toney gelte, antwortet Frank: „Ja, ich glaube schon.“

Toney ist englischer Nationalspieler und schon seit einiger Zeit der beste Stürmer von Brentford. In der vergangenen Premier League-Saison erzielte der 27-Jährige 20 Tore. Aufgrund von Verstößen gegen die Wettregularien und einer daraus resultierenden Sperre kam Toney in der aktuellen Spielzeit noch nicht zum Einsatz. Trotzdem wird er immer wieder mit einem Transfer zu englischen Topklubs in Verbindung gebracht. Ab Januar ist er wieder spielberechtigt.