Hertha: Gerüchte um Zirkzee & Szymanski – Alderete fast weg

Einige Baustellen will Fredi Bobic in den kommenden Wochen noch beheben. Unter anderem soll ein echter Ersatz für Ishak Belfodil (30) kommen. ‚Sky‘ nennt am heutigen Mittwoch Joshua Zirkzee als Kandidaten. Der 21-Jährige darf den FC Bayern in der laufenden Transferperiode verlassen, ist aber wohl nach aktuellem Stand noch zu teuer für Hertha BSC.

Ähnliches gelte für Ludovic Ajorque (28), der mit den Berlinern grundsätzlich schon sehr weit ist. Finanziellen Spielraum soll der Verkauf Krzysztof Piatek (27) schaffen, hier stecken die Gespräche mit italienischen Klubs aber noch in den Kinderschuhen.

Außerdem ein Thema: Toni Martínez vom FC Porto, bei dem zuletzt eine Leihe mit Klausel zur Weiterverpflichtung im Raum stand. Konkretisiert hat sich die Personalie seit Ende Juni allerdings nicht weiter.

Neue Gerüchte um Szymanski

Ebenfalls auf der Liste: Sebastian Szymanski von Dinamo Moskau. Der 23-jährige Pole ist offensiver Mittelfeldspieler, genießt also positionstechnisch nicht die allergrößte Priorität bei der Hertha. Aufgrund der Transfersonderregelungen mit Blick auf den russischen Angriffskrieg könnte er aber günstig zu haben sein.

Einigung wegen Alderete

Derweil schließt sich wohl zeitnah das Kapitel Omar Alderete. Hertha BSC hat sich laut ‚Sky‘ mit dem FC Getafe auf eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro für den Innenverteidiger verständigt.

Final zustimmen muss nur noch der Spieler selbst, der die vergangene Saison schon leihweise beim FC Valencia verbracht hatte und in der Folge mit zahlreichen spanischen Klubs in Verbindung gebrachte wurde.