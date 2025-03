Kiel verlängert mit Rosenboom

Lasse Rosenboom bleibt Holstein Kiel weiterhin treu. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 23-jährige Rechtsverteidiger seinen 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Rosenboom hat sich in seinem zweiten Jahr an der Kieler Förde zum Stammspieler gemausert. 19 Pflichtspiele bestritt der gebürtige Auricher für die Störche in dieser Saison. In der ersten DFB-Pokalrunde gegen Alemannia Aachen (3:2) rettete der Rechtsfuß als Joker die Kieler mit einem Doppelpack kurz vor Schluss vor dem Aus, das dann eine Runde später gegen den 1. FC Köln (0:3) erfolgte.

„Lasse hat in den vergangenen eineinhalb Jahren die Entwicklung genommen, die wir uns von ihm gewünscht haben“, betont Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann, „er hat sich nach seinem Wechsel durch seine Einsatzbereitschaft und seinen Lernwillen sukzessive mehr Spielzeit erarbeitet und ist in dieser Saison zu einem wichtigen Bestandteil unseres Bundesliga-Kaders geworden. Und wir sind davon überzeugt, dass noch einiges an Entwicklungspotenzial in ihm steckt. Daher freuen wir uns sehr, dass er uns bei der KSV erhalten bleibt.“