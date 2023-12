Brighton: Neuer Vertrag für van Hecke

Die Zusammenarbeit zwischen Brighton & Hove Albion und Jan Paul van Hecke wird langfristig weitergeführt. Wie die Seagulls mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 23-jährigen Niederländer bis 2027 verlängert. Seit November hat van Hecke einen Stammplatz unter Trainer Roberto de Zerbi sicher.

Der Rechtsfuß wechselte 2020 von NAC Breda zum Premier League-Klub. Seither stand er erst in 30 Pflichtspielen für Brighton auf dem Rasen. In der laufenden Saison kommt van Hecke allerdings schon auf 17 Einsätze in allen Wettbewerben. Seine gute Entwicklung wurde nun mit einem neuen Arbeitspapier belohnt.