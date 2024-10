Juve: Saison-Aus für Abwehrchef Bremer

Für Bremer von Juventus Turin steht eine harte Zeit bevor. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, verletzte sich der Innenverteidiger in der gestrigen Partie gegen RB Leipzig (3:2) am Kreuzband und am Meniskus. Die schwerwiegende Knieverletzung wird den 27-jährigen Brasilianer voraussichtlich für mindestens sechs Monate außer Gefecht setzen. Einige italienische Medien sprechen bereits vom Saisonaus für den Abwehrchef der Alten Dame.

Gegen die Leipziger musste Bremer schon nach wenigen Minuten aufgrund besagter Verletzung ausgewechselt werden. Bei den heute durchgeführten medizinischen Untersuchungen stellte sich die Schwere der Verletzung heraus. An einer Operation kommt der Nationalspieler dem Bericht der italienischen Tageszeitung zufolge nicht vorbei.

Update (13:31 Uhr): Juventus hat die Verletzung von Bremer nun offiziell bestätigt. Es handelt sich im Detail um einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie, der operativ behandelt werden muss.