Liverpool-Comeback gegen Villarreal | Trotzdem zweimal Note 5 für die Reds

Von Beginn an wurde augenscheinlich, dass sich der FC Villarreal eine andere Spielweise als im Hinspiel auf die Fahnen geschrieben hatte. Wesentlich höher positionierte sich das Team von Unai Emery und wurde für den Mut prompt belohnt. Boulaye Dia, der für den angeschlagenen Arnaut Danjuma ins Team gerückt war, besorgte nach nicht einmal drei Minuten die Führung.

Im Anschluss zeigten sich die Reds beeindruckt. Kaum konstruktive Angriffe des Teams von Jürgen Klopp, das sich immer wieder zielstrebigen Spaniern gegenübersah. Kurz vor der Pause dann das 2:0 für Villarreal durch den ehemaligen Freiburger Francis Coquelin. Mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung für das Gelbe U-Boot ging es in die Halbzeit.

Liverpool erwachsener

Veränderte Vorzeichen in den zweiten 45 Minuten. Liverpool verlagerte das Geschehen weiter in die Hälfte von Villarreal, ohne allerdings häufig in die gefürchteten Pressing-Momente zu kommen. Dass die Weichen nach rund einer Stunde binnen weniger Minuten dennoch in Richtung Finale gestellt wurden, hatten die Reds sowohl ihrer individuellen Klasse als auch der nachlassenden Konzentration des Gegners zu verdanken.

So steht am Ende eine erwachsene Reaktion auf eine indiskutable erste Hälfte, die sich Liverpool im Finale unter keinen Umständen erlauben kann. Unabhängig davon, ob der Gegner am Ende Real Madrid oder Manchester City heißen wird.

Torfolge

1:0 Dia (3.): Der Ersatzmann besorgt die frühe Führung für den Außenseiter. Von links flankt der bärenstarke Estupiñán und findet am langen Pfosten Capoue. Dessen verunglückter Abschluss landet zentral am Fünfer bei Dia, der ins verwaiste Tor einschiebt.

2:0 Coquelin (41.): Fantastischer Diagonalball von Torres auf Capoue, der wie schon beim ersten Treffer etwas Glück mit dem ersten Kontakt hat. Was er anschließend macht, ist aber sehr ansehnlich. Von rechts legt sich der Franzose den Ball auf links, flankt nach innen und findet Coquelin, der Alexander-Arnold überspringt und per Kopf vollendet.

2:1 Fabinho (62.): Der Schütze leitet seinen Treffer selbst ein mit einem dynamischen Vorstoß über die halbrechte Seite. Im Anschluss spitzelt Salah den Ball wieder zum durchgestarteten Fabinho, der aus rund 15 Metern ins kurze Eck zielt. Torhüter Rulli macht dabei keine gute Figur.

2:2 Díaz (67.): Wenige Minuten später der Ausgleich. Auf der rechten Seite hat Alexander-Arnold zu viel Raum, legt sich den Ball auf den etwas schwächeren Linken und flankt punktgenau auf Díaz. Der eingewechselte Winterneuzugang braucht nur noch den Kopf hinzuhalten.

2:3 Mané (74.): Villarreal ist viel zu weit aufgerückt. Ein Befreiungsschlag landet bei Mané, der sich den Ball am herausstürmenden Rulli vorbeilegt, einen Haken um Foyth schlägt und den Ball ins leere Tor einschiebt.

Die Noten

FC Villarreal

Eingewechselt:

69‘ Pedraza für Coquelin

69‘ Chukwueze für Gerard

79‘ Trigueros für Estupinan

79‘ Aurier für Raul Albiol

80‘ Alcacer für Dia

FC Liverpool

Eingewechselt:

46‘ Díaz (1,5) für Jota

80‘ Jones für Thiago

80‘ Henderson für Keita

80‘ Tsimikas für Robertson

84‘ Milner für Fabinho