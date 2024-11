Atlético: Griezmann vor dem Abschied?

Antoine Griezmann spielt womöglich seine letzte Saison im Trikot von Atlético Madrid. Wie der Journalist Miguel Ángel Mendez während der Übertragung des Spiels zwischen Atlético und dem RCD Mallorca (1:0) in der Sendung ‚Marcador‘ bei ‚Radio Marca‘ berichtete, wird es Griezmann in naher Zukunft in die MLS verschlagen: „Es ist klar, dass das sein letztes Jahr bei Atlético Madrid ist und er in die MLS gehen wird. Ich bin mir sicher, dass er am Ende der Saison gehen wird und manchmal habe ich das Gefühl, dass er schon im Januar gehen könnte, um die Saison im März zu beginnen.“

Der Los Angeles FC kristallisiert sich als Abnehmer für den 33-Jährigen heraus. Für die Rojiblancos würde der Abgang des Franzosen einen herben Verlust bedeuten. Griezmann ist Rekordtorschütze von Atlético und kommt in der laufenden Saison auf 18 Einsätze für den Hauptstadtklub, in denen ihm vier Tore und sechs Vorlagen gelangen.

2021 war Griezmann nach zwei Jahren beim FC Barcelona zu Atlético zurückgekehrt. Dort verbrachte der 137-fache Nationalspieler insgesamt mehr als acht Jahre seiner so erfolgreichen Profilaufbahn.