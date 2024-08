Milan schnappt sich Fofana

Der AC Mailand zieht Verstärkung für das Mittelfeld an Land. Wie die Rossoneri offiziell verkünden, wechselt Youssouf Fofana nach Mailand. Die AS Monaco erhält eine 25 Millionen Euro schwere Sockelablöse, fünf Millionen können an Boni noch hinzukommen. Der 25-Jährige erhält einen Vertrag bis 2028.

Fofana spielte viereinhalb Jahre im Fürstentum. In der vergangenen Saison war der vorrangig auf der Sechs eingesetzte Franzose Stammspieler der Monegassen und hatte einen großen Anteil an der Vizemeisterschaft. Nun soll er das Spiel des Mailänder Spitzenklubs ankurbeln.