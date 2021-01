Zwei Interessenten für Ödegaard

Martin Ödegaard weckt Interesse in der spanischen La Liga. Laut dem Fernsehsender ‚Cuatro‘ haben der FC Sevilla und Real Sociedad den Offensivspieler von Real Madrid für eine potenzielle Leihe im Visier. An die Basken war Ödegaard bereits in der Saison 2019/20 verliehen.

Seit seiner Rückkehr nach Madrid sind Einsatzzeiten für den 22-jährigen Norweger Mangelware, 232 Spielminuten stehen in der Liga zu Buche. Der ‚Marca‘ zufolge hat Ödegaard deshalb um die Freigabe für einen Wechsel gebeten.