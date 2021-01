ManCity verzögert den Matondo-Deal

Schon am Montag hat Rabbi Matondo (20) dem Vernehmen nach den Medizincheck bei Stoke City absolviert. Die Vollzugsmeldung, dass Schalke 04 den Offensivspieler an den englischen Zweitligisten verleiht, lässt aber weiterhin auf sich warten.

Grund ist offenbar Ex-Klub Manchester City. Die Skyblues besitzen ein Matching Right, können also theoretisch bei jedem Angebot für Matondo gleichziehen und sich so den Zuschlag sichern. Wie die ‚Bild‘ und ‚Sport1‘ berichten, plant City nun Gespräche mit Schalke. Ausgang offen.

Mit Stoke einigte sich der Bundesligist zuvor auf eine Leihe bis Saisonende inklusive Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro. Für drei Millionen mehr war Matondo im Januar 2019 aus Manchester nach Gelsenkirchen gewechselt, konnte dort aber nicht überzeugen.

