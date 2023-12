Leipzig: Der Zeitplan bei Elmas

Bei RB Leipzig ist quasi alles angerichtet für die Verkündung des Transfers von Offensivspieler Eljif Elmas. Laut ‚Sky‘ hat der 24-Jährige seinen Vertrag bei den Sachsen bereits unterschrieben. Die letzten Formalitäten mit der SSC Neapel will der Bundesligist aber erst nach den Weihnachtsfeiertagen klären. Den Medizincheck bei RB hat Elmas bereits erfolgreich hinter sich gebracht.

Die kolportierte Ablöse für den Nordmazedonier liegt zwischen 23 und 25 Millionen Euro. Während Elmas in der vergangenen Meistersaison von Neapel noch zum Stammpersonal gehörte, kam der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit nur noch sporadisch zum Zug. In nur vier seiner 16 Pflichtspieleinsätze zählte der Rechtsfuß zur Startformation.