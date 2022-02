Bericht: Barça will Angeliño – RB setzt Preis fest

Der FC Barcelona streckt offenbar die Fühler weiter in Richtung Angeliño aus. Nach Informationen der ‚Sport‘ wollen die Katalanen den Linksverteidiger von RB Leipzig im Sommer verpflichten. Im Camp Nou soll der 25-Jährige den Konkurrenzkampf mit Jordi Alba entfachen und mittelfristig als Nachfolger der Klublegende eingeplant sein.

Einen Preis für den Transfer nennt die spanische Sportzeitung auch. Die Sachsen rufen dem Bericht zufolge eine Summe von 30 Millionen Euro für die Dienste des offensivausgerichteten Außenverteidigers auf. Die Verbindung zwischen Angeliño und Barça ist angeblich nicht neu. In den vergangenen Monaten soll es bereits über Vertreter Gespräche beider Parteien gegeben haben.

In Leipzig ist der Linksfuß gesetzt und gehört zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Angeliño lief in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend 28 mal für RB auf, erzielte dabei ein Tor und legte acht Treffer für Teamkollegen auf. Sein Vertrag ist noch bis 2025 gültig – die Leipziger halten demnach alle Fäden in der Hand.