Bei Real liegen die Nerven blank | „Die Nacht der Schande“

Ancelotti sorgt für Ärger

„Ende einer Ära“, titelt die ‚Sport‘ am heutigen Freitag mit enttäuscht dreinblickenden Real-Stars auf ihrem Cover. Auch am übernächsten Tag noch hallt die krachende 0:4-Niederlage der Königlichen gegen Manchester City nach. Nicht nur in der Redaktion der katalanischen Fachzeitung macht sich der Eindruck breit, dass die Generation der mehrfachen Champions League-Sieger um Karim Benzema, Luka Modric und Toni Kroos ausgedient hat. Obendrein sorgt die herbe Königsklassen-Klatsche innerhalb der Mannschaft für reichlich Ärger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Fokus: Antonio Rüdiger und Carlo Ancelotti. Dass der Italiener den deutschen Nationalspieler auf der Bank Platz nehmen ließ, soll der Abwehrmann selbst wie auch mehrere seiner Mitspieler verwundert bis verärgert zur Kenntnis genommen haben. Nun fällt dem Coach diese Maßnahme auf die Füße. Auffällig auch der Disput, den Ancelotti während des Spiels mit einem komplett frustrierten Vinicius Junior austrug – nach Spielende wollte sich Don Carlo aber nicht mehr an besagte Szene erinnern. Die ‚Sport‘ stellt nun unweigerlich Ancelottis Zukunft bei Real in Frage.

Lese-Tipp

Klage nach Wechsel-Fehler: Real droht Punktabzug

Wilde Schlägereien in Alkmaar

Verglichen mit dem, was sich da am gestrigen Abend in Alkmaar zutrug, sind die Misstöne bei Real aber völlig harmlos. Das 1:0 von West Ham United gegen die Gastgeber von AZ und der damit verbundene Einzug ins Finale der Conference League geriet zur Nebensächlichkeit. Vermummte Anhänger des Eredivisie-Klubs stürmten am gestrigen Abend die Gästetribüne und begannen wüste Schlägereien mit den Londoner Fans.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Chaoten hatten es offenbar auf Familienangehörige einiger West Ham-Profis abgesehen, wurden aber von Hammers-Hooligans gestellt. Michail Antonio und Flynn Downes stürmten ihrem Anhang zur Hilfe, gefolgt von Lucas Paquetá und Saïd Benrahma. Erst nach minutenlangen Prügeleien wurden die Sicherheitskräfte der Randale Herr. „Hollands Nacht der Schande“, betitelt die ‚Daily Mail‘ das schockierende Treiben in Alkmaar.