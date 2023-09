FC Bayern: Tel-Vertrag automatisch verlängert?

Stolze 20 Millionen Euro legte der FC Bayern vor etwas mehr als einem Jahr für Mathys Tel auf den Tisch. Seitdem herrschte Unklarheit über die Vertragslänge des französischen Ausnahmetalents, das auch am Freitag gegen Leverkusen (2:2) mit einer tollen Vorarbeit wieder maßgeblichen Anteil am Spielverlauf hatte.

Der ‚kicker‘ legt nun nahe, dass Tels Arbeitspapier im April automatisch bis 2027 verlängert wurde. Dann nämlich feierte der Angreifer seinen 18. Geburtstag, als 17-jähriger hatte er 2022 nur für drei Jahre unterschreiben dürfen.

Lob von Freund

„Er ist ein richtig guter und positiver Typ, der seine Rolle annimmt, in jedem Training lernen will und sich entschieden hat, sich beim FC Bayern durchzubeißen“, lobt Christoph Freund den Youngster, der im Sommer die Möglichkeit einer Leihe ausschlug und stattdessen versuchen will, sich trotz schier übermächtiger Konkurrenz seine Spielminuten zu erarbeiten.

Freund freut diese Beharrlichkeit: „Mathys ist auf einem richtig guten Weg, er ist ja noch ein ganz junger Bursch. Ich bin sehr happy, dass er beim FC Bayern ist. Und er ist auch sehr happy, dass er bei uns ist.“