Benzema: „Real ist mein ganzes Leben“

Karim Benzema schickt eine Liebeserklärung an seinen Arbeitgeber Real Madrid. „Dieser Verein ist mein ganzes Leben. Ich bin sehr stolz auf meine Tore“, wird der Stürmer von der ‚Sport‘ zitiert. Benzema bezieht sich dabei auf seine zwei Treffer beim 6:1 gegen RCD Mallorca, mit deren Hilfe er die 200-Tore-Marke in der Primera División geknackt hat.

Der 33-Jährige präsentiert sich in der neuen Saison in bestechender Verfassung. Acht Tore und sieben Assists gelangen Benzema in den ersten sechs Ligaspielen. Im August hatte der Franzose seinen Kontrakt bis 2023 ausgedehnt.