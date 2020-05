Wolfsburgs Weghorst träumt von Liverpool

Wout Weghorst hat sich als Fan des FC Liverpool geoutet. Der Torjäger des VfL Wolfsburg verrät gegenüber ‚Goal.com‘ und ‚DAZN‘: „Ich fand Liverpool schon immer sehr speziell. Ich bekomme bei You’ll Never Walk Alone noch immer Gänsehaut. Es gibt weitere großartige englische Klubs und ich mochte auch Milan immer, weil dort so viele Niederländer spielten.“

Weghorst weiter: „Ich bin ambitioniert und will voran kommen. Vielleicht spiele ich eines Tages bei einem anderen Klub. Ob in Deutschland oder England. Das ist im Moment aber noch weit weg.“ Seit 2018 trägt Weghorst das Trikot der Wölfe, sein Vertrag in der Autostadt ist noch bis 2023 datiert. In bislang 70 Partien für den VfL gelangen dem 27-Jährigen 33 Treffer.