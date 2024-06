Nicht nur Ito soll kommen: Bayern-Spur nach Liverpool

Der FC Bayern ist mal wieder auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. In den vergangenen Transferperioden war dies bereits eines der größten Themen. Für die kommende Spielzeit soll die Baustelle ein für alle Mal geschlossen werden.

Mit Hiroki Ito (25) vom VfB Stuttgart ist bereits alles klar, der Japaner kommt per 30-Millionen-Ausstiegsklausel. Dabei soll es aber nicht bleiben, weitere Verstärkung für die Defensive ist anvisiert. Wunschlösung ist Jonathan Tah (28), die Verhandlungen mit Bayer Leverkusen laufen.

Eine andere Spur führt offenbar auch in die Premier League. Die ‚Daily Mail‘ bringt Joe Gomez vom FC Liverpool ins Spiel. Insbesondere Neu-Trainer Vincent Kompany soll ein Verehrer des englischen Verteidigers sein. Der Coach schätze die Vielseitigkeit des Nationalspielers und hätte großes Interesse daran, den 27-Jährigen in die bayrische Landeshauptstadt zu lotsen.

An der Anfield Road hätte man dafür allerdings nur ein müdes Lächeln übrig, berichtet die englische Tageszeitung. Ein Verkauf des Stammspielers sei nicht Teil der Pläne. Vielmehr sehe Trainer Arne Slot in Gomez einen wichtigen Baustein seiner Mannschaft für die kommende Spielzeit. Gomez steht ohnehin noch bis 2027 bei den Reds unter Vertrag. Um Liverpool zum Verkauf zu bewegen, müsste Bayern wohl das so gern zitierte Festgeldkonto bis aufs Äußerste plündern.