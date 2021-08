Die Tendenz bei Camavinga

Die Weltauswahl von Paris St. Germain könnte diesen Sommer um einen weiteren Ausnahmekönner ergänzt werden. Wie FT aus Frankreich erfuhr, tendiert Stade Rennes‘ Mittelfeldjuwel Eduardo Camavagina zum Wechsel in die französische Hauptstadt. PSG hat nach den zahlreichen Starverpflichtungen noch nicht genug und will den 18-Jährigen diesen Sommer verpflichten.

2022 läuft Camavingas Vertrag bei Rennes aus, dementsprechend will der bretonische Klub sein Ausnahmetalent in der laufenden Transferperiode vergolden. Von der einstigen Preisvorstellung über 100 Millionen Euro ist der Klub aufgrund der Vertragssituation mittlerweile abgerückt. Rund 50 Millionen Euro erhofft sich Rennes. „Ich weiß, was er will. Wir müssen nun eine Lösung finden, die beide Seiten zufriedenstellt“, erklärte Sportchef Florian Maurice zuletzt.