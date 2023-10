Wie im Rausch: Schießt sich Pavlidis in die Bundesliga?

AZ Alkmaar ist in dieser Spielzeit kaum zu stoppen, einem Unentschieden stehen acht Siege gegenüber. Nur weil die PSV Eindhoven noch ganz ohne Punktverlust ist, bedeutet das Platz zwei in der Eredivisie. Enorm großen Anteil am starken Saisonstart hat Vangelis Pavlidis.

Der griechische Mittelstürmer hat in jedem Ligaspiel getroffen, letztmals am Samstag, als er den SC Heerenveen (3:0) mit drei Toren im Alleingang abschoss. Pavlidis steht nun bei 13 Toren in neun Spielen – nur Stuttgarts Serhou Guirassy traf in den europäischen Top-Ligen einmal mehr.

Für Alkmaar dürfte Pavlidis so kaum zu halten sein. Der 24-Jährige, vertraglich nur bis Sommer 2025 gebunden, steht unter anderem bei Eintracht Frankfurt auf der Liste. Die SGE erwägt einen Vorstoß im Januar. Für Pavlidis wäre es eine Rückkehr nach Deutschland, wo er einst für Borussia Dortmund II und viermal für die Profis des VfL Bochum aufgelaufen war.

