Heißer Winter in Frankfurt: Kommen zwei neue Stürmer?

Nur sechs Tore aus den ersten sieben Bundesliga-Partien stehen für Eintracht Frankfurt zu Buche. Das hat vor allem mit dem Abgang von Randal Kolo Muani (24) am Deadline Day zu tun. Der einstige Top-Torjäger der Adlerträger spielt inzwischen für Paris St. Germain und hat eine große Lücke in der Abteilung Attacke von Trainer Dino Toppmöller hinterlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deshalb sollen im Winter laut ‚Sport1‘ idealerweise gleich zwei neue Stürmer zur Eintracht kommen. Daran arbeitet Sportvorstand Markus Krösche dieser Tage mit äußerster Vehemenz. Der Verkauf von Kolo Muani hat 95 Millionen Euro in die Kassen der Hessen gespült. Und diese sollen offenbar zu Teilen reinvestiert werden, um die Baustelle im Sturm anzugehen.

Lese-Tipp

Frankfurt: Sonderfall bei Hasebe

Zwei Kandidaten stehen dem Bericht des TV-Senders zufolge ganz oben auf der Liste von Krösche. Zum einen Ermedin Demirovic (25) vom FC Augsburg, zum anderen Vangelis Pavlidis (24) von AZ Alkmaar. Beide Spieler waren in den vergangenen Wochen und Monaten bereits Thema in Frankfurt und weisen derzeit eine sehr starke Form vor. Demirovic bringt vier Tore und drei Assists aus sieben Spielen auf den Tisch, Pavlidis toppt das sogar noch mit zehn Treffern und einer Torvorlage aus acht Begegnungen in der Eredivisie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alario auf dem Abstellgleis

Um eine gewisse Kaderhygiene zu erhalten, dürfte ein Offensiv-Akteur seine Zelte in Frankfurt wohl abbrechen. Lucas Alario (31) scheint unter Toppmöller nicht mehr glücklich zu werden, musste sich zuletzt immer wieder öffentliche Kritik seines Übungsleiters anhören. Der Argentinier kam nach seiner Knieverletzung bisher nicht richtig in die Gänge. Und seine Zeit bei der Eintracht droht endgültig abzulaufen.