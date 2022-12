Nottingham: Der Kaufrausch soll weitergehen

- Quelle: The Telegraph

Nottingham Forest hat im vergangenen Sommer gleich zwei Rekorde gebrochen: Die Tricky Trees verpflichteten für mehr als 160 Millionen Euro 23 Neuzugänge – nie hat ein Verein aus dem englischen Oberhaus mehr Spieler in einem Sommer verpflichtet und nie zuvor hat ein Aufsteiger mehr Geld in die Hand genommen. Zu den Neuzugängen gehörten unter anderem klangvolle Namen wie Dean Henderson und Jesse Lingard sowie das Bundesliga-Quartett um Omar Richards, Moussa Niakhaté, Orel Mangala und Taiwo Awoniyi.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz der zahlreichen Neuzugänge spielt Forest momentan gegen den Abstieg. Der Klub von Trainer Steve Cooper steht derzeit auf dem 18. Tabellenplatz und findet sich in einer sportlichen Abwärtsspirale wieder. Im Sommer waren die Garibaldi Reds nach 23-jähriger Abstinenz in die Premier League zurückgekehrt. Mit 1:0 gewann man das Aufstiegsfinale gegen Huddersfield Town. Insgesamt sieben der in dieser Partie eingesetzten 14 Spieler haben den Klub seitdem verlassen. Darunter Schlüsselspieler wie Djed Spence, James Garner, Keinan Davis, Philip Zinckernagel und Max Lowe. Ebenjene Abgänge waren Besitzer Evangelos Marinakis zufolge Gründe für den Kaufrausch im Sommer.

Lese-Tipp

Atlético will Söyüncü früher

„Die Spieler nicht nur gekauft, um Geld auszugeben“

In einem Interview mit dem ‚Telegraph‘ resümiert Marinakis die Transferperiode: „Man muss auch Spieler auf Premier League-Niveau kaufen, also mussten wir in allen Bereichen Qualität hinzufügen. Wenn unsere Schlüsselspieler nicht ausgeliehen gewesen wären, wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen. Das war unvermeidlich. Ich habe die Spieler nicht nur gekauft, um Geld auszugeben, sondern weil wir sie brauchten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Vergleich zum letzten Mal, als der Klub erstklassig gespielt hat, seien der Wettbewerb und die Gegner stärker. Mit Blick auf die Tabelle ruft der 55-Jährige den Klassenerhalt als Saisonziel aus: „Unser unmittelbares Ziel ist es, in der Liga zu bleiben und in allen Bereichen besser zu werden.“

Weitere Transfers geplant

Um die Klasse zu halten, sollen weitere Spieler ihren Weg an den City Ground finden. „Wir werden versuchen, mindestens zwei zusätzliche Spieler (im Winter, Anm. d. Red.) zu holen, die uns helfen werden“, führt Marinakis aus. Einen Neuzugang konnte Forest bereits vermelden. Der Brasilianer Gustavo Scarpa wechselt ablösefrei von Palmeiras zum Aufsteiger. Auf der Wunschliste befinden sich zudem ein weiterer Stürmer und aufgrund einer Oberschenkelverletzung von Cheikhou Kouyate ein defensiver Mittelfeldspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Neun wollte sich der Klub dem Vernehmen nach mit Armando Broja vom FC Chelsea verstärken. Dieser hat sich in einem Freundschafsspiel jedoch einen Kreuzbandriss zugezogen und spielt in den Überlegungen keine Rolle mehr. Dessen ungeachtet genieße die Verpflichtung eines offensiven Spielers Priorität. Als Kandidaten auf der Sechs haben die Reds Jefferson Lerma vom AFC Bournemouth ausgemacht. Der Vertrag des 28-jährigen Kolumbianers bei Bournemouth endet kommenden Sommer. Ob ein Transfer im Winter zustande kommt, ist trotzdem fraglich. Es gebe Zweifel, ob sich die Klubs einigen können.

‚The Telegraph‘ berichtet, dass Nottingham sich in der anstehenden Transferperiode auch von einigen Spielern trennen möchte, um Spielraum für Neuzugänge zu schaffen. So wie es aussieht, kommt auf den Aufsteiger ein weiteres spannendes Wechselfenster zu.