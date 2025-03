Der dramatische Fall des Hamburger SV

Vor etwa 20 Jahren war der Hamburger SV noch auf dem aufsteigenden Ast. Die Rothosen waren unter dem damaligen Trainer Thomas Doll auf dem Weg, eine Top–Mannschaft der Bundesliga zu werden.

Heute spielt der HSV das siebte Jahr in Folge im Unterhaus, so lang wie kein anderer Zweitligist. Aus dem einstigen Bundesliga-Dino ist mit der Zeit ein Zweitliga-Dino geworden. Auf dem Weg dahin standen zahllose Trainer in Hamburg an der Seitenlinie, eine Fehlentscheidung jagte die andere und zwischendurch machte man auch gern mal mit Skandalen auf sich aufmerksam.

Unsere Kollegen von Kick11 nehmen euch mit auf eine Reise durch die fatale jüngere Vereinsgeschichte eines großen deutschen Traditionsvereins. Eine Chronik des Scheiterns.