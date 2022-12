Bericht: Bale kann LA-Vertrag selbst beenden

Gareth Bale hat seine Zukunft beim Los Angeles FC offenbar in der eigenen Hand. Im bis Juni 2023 datierten Vertrag des 33-Jährigen existiert laut der ‚Sun‘ eine Klausel, die es dem Offensivspieler ermöglicht, noch vor Saisonbeginn im Februar den Vertrag zu beenden. Hauptgrund für Bales Engagement in Kalifornien war, dass er in Topform für Wales zur WM fährt. Ein Plan, der nur bedingt Erfolg hatte: Mit nur einem Punkt schied Wales bereits in der Gruppenphase aus.

Dem Bericht zufolge erwarten die Verantwortlichen aus Los Angeles Bale zur Saisonvorbereitung im neuen Jahr zurück. In seiner ersten Spielzeit konnte der Linksfuß selten überzeugen (zwei Saisontore in 346 Einsatzminuten). Im Finale der Playoffs gegen Philadelphia erzielte Bale allerdings in der Nachspielzeit das entscheidende Tor, das zum Elfmeterschießen und schlussendlich zum MLS-Titel führte.