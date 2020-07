Auch Kleindienst heuert in Gent an

KAA Gent sichert sich offenbar nach Niklas Dorsch die Dienste eines weiteren Profis vom 1. FC Heidenheim. Der belgischen Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ zufolge absolviert Tim Kleindienst zurzeit den Medizincheck und soll am heutigen Abend oder spätestens morgen als Neuzugang beim belgischen Erstligisten vorgestellt werden.

Der 24-jährige Stürmer erzielte in der vergangenen Spielzeit in 27 Zweitliga-Einsätzen 14 Tore für die Heidenheimer. Auch in der Relegation gegen Werder Bremen bewies Kleindienst seinen Torriecher und steuerte zwei Tore bei.