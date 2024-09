Mazraoui begründet Bayern-Abflug

Noussair Mazraoui (26) hat sich auch aus persönlichen Gründen für den Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United entschieden. „Nach zwei Spielzeiten bei den Bayern brauchte ich einen weiteren Schritt, und zwar aus einer Reihe von Gründen. Ich habe mich dort wohlgefühlt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich woanders wohler fühlen könnte“, erklärte Mazraoui am heutigen Dienstag. Und weiter: „Da kam Manchester United ins Spiel. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum ich zu einem solchen Verein gehe“

Die Red Devils zahlten 15 Millionen Euro Ablöse an Bayern, fünf weitere Millionen können an Boni folgen. Mazraoui betont: „Ich entscheide nicht über die Ablösesumme, also kann ich das nicht sagen. Das sind die Verhandlungen zwischen United und Bayern. Es läuft gut für mich, weil ich nicht so teuer war und einen guten Start hatte, sodass es für die Fans einfach ist, zu sagen, dass ich in diesem Sommer ein guter Kauf war.“ Der Rechtsverteidiger stand bislang bei allen sechs Saisonspielen auf dem Platz, fünfmal in der Startelf.