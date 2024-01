Vereinsloses Toptalent Popovic: Spuren zu BVB & Bayern

In der Jugend von Partizan Belgrad schoss Matija Popovic Tor um Tor. Entsprechend ist er auch in Serbiens U17-Nationalteam gesetzt. Schon im Sommer klopfte deshalb Borussia Dortmund an. Seither kamen Gerüchte um den FC Barcelona und Manchester City hinzu. Zuletzt schien es, als würde der AC Mailand das Rennen machen. Doch der Deal droht am Finanziellen zu scheitern.

Besonders spannend für all die Großklubs: Popovic ist seit dem 1. Januar vereinslos, verweigerte die Unterschrift unter einen Profivertrag bei Partizan. Heißt: Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler kostet keine Ablöse. Davon dürfte man auch beim FC Bayern Notiz genommen haben.

Laut ‚Sportitalia‘ wurde Popovic nun auch beim deutschen Rekordmeister angeboten. Dabei waren aber offenbar andere Vermittler am Werk als jene, die jüngst noch mit Milan verhandelten. Eine verwirrende und doch spannende Konstellation. Übrigens: In München könnte sich Popovic durchaus schnell heimisch fühlen. Geboren wurde er 2006 im nur eine Autostunde entfernten Altötting.