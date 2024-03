Dank Mbappé: PSG spart bis zu 150 Millionen

Für Paris St. Germain ist der Abschied von Kylian Mbappé nicht nur sportlich sehr schwer zu verdauen. Das Nein zu einem weiteren Jahr in Paris kratzt auch am Selbstverständnis des Nobelklubs sowie an jenem von Präsident Nasser Al-Khelaïfi. Finanziell wird PSG aber wohl doch nicht mit gänzlich leeren Hände dastehen.

Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, könnte der Hauptstadtklub durch den ablösefreien Sommerwechsel durch die Hintertür eine dreifache Millionensumme einsparen. Demnach rechnet PSG fest damit, dass Mbappé auf fällige Bonuszahlungen in Höhe von 100 bis 150 Millionen Euro verzichten wird.

Mbappé gibt nach

80 Millionen Euro soll der 25-Jährige bereits im zurückliegenden August nicht in Anspruch genommen haben. Wie hoch nun die endgültige Summe ausfallen wird, soll auch an Real Madrid liegen.

Erst wenn dort die Verträge unterschrieben und die Unterschriftsprämie ausgezahlt ist, soll feststehen, wie viele Millionen PSG einbehalten wird. Dem Vernehmen nach winken Mbappé allein für sein Autogramm in Madrid 150 Millionen Euro.