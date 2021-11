FC Bayern: Roca zieht es in die Heimat

Marc Roca würde den FC Bayern im Januar am liebsten in Richtung Spanien verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, zieht es den 24-jährigen Sechser in die Heimat, um seiner Karriere dort neuen Schwung zu verleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seiner Ankunft in München vor rund 13 Monaten konnte sich Roca nicht durchsetzen. Stattdessen stand er zuletzt nicht einmal im Spieltagskader. Betis Sevilla soll Interesse bekunden. Die Bayern fordern laut ‚Sport1‘ vier bis sechs Millionen Euro Ablöse. Auch eine Leihe sei denkbar.