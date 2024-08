M’gladbach: Virkus zum Stand bei den Verkaufskandidaten

Roland Virkus hat sich eine Woche vor Transferschluss zu den möglichen Abgängen von Leistungsträgern bei Borussia Mönchengladbach geäußert. Der ‚kicker‘ zitiert den Sportchef etwa zur Personalie Manu Koné (23): „Es gibt Gespräche. Was daraus wird, kann ich noch nicht sagen. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen.“* Der Mittelfeldspieler fehlte gestern im Spieltagskader zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen (2:3). Der AC Mailand und die AS Rom sind an Koné dran.

Derweil weckt Ko Itakura (27), der gegen Bayer in der Startelf stand, Begehrlichkeiten bei der PSV Eindhoven. Virkus: „Dass Ko Begehrlichkeiten weckt, weil er ein sehr guter Innenverteidiger ist, ist logisch. Momentan gibt es aber nichts, dass man sagen könnte: Heute oder morgen wechselt er.“ Itakuras Abwehrpartner Nico Elvedi (27) traf sogar gegen Bayern und wurde jüngst in den Mannschaftsrat befördert. Dennoch wollte Virkus auch in diesem Fall einen Wechsel bis Deadline am Freitagabend nicht ausschließen.