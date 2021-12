Africa-Cup: Barkok für Marokko nominiert

Eintracht Frankfurt wird den Jahresbeginn ohne Mittelfeldspieler Aymen Barkok bestreiten müssen. Der 23-jährige gebürtige Frankfurter steht im von Trainer Vahid Halilhodzic zusammengestellten Aufgebot Marokkos für den Africa-Cup.

Im 28-köpfigen Turnierkader der Nordafrikaner findet sich zudem PSG- und Ex-BVB-Star Achraf Hakimi (23) wieder. Der Africa-Cup wird vom 9. Januar bis 6. Februar 2022 in Kamerun ausgetragen. Barkok trifft mit Marokko in der Gruppenphase auf Ghana, Gabun und die Komoren.

🔥 Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 #Cameroon pic.twitter.com/l64H0DpcAm