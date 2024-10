United erzielt Einigung: Amorim kommt mit Verspätung

Manchester United muss sich offenbar noch einige Wochen gedulden, ehe Rúben Amorim als neuer Trainer im Old Trafford aufschlägt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der englische Rekordmeister mit Sporting Lissabon darauf geeinigt, dass Amorim noch bis zur Länderspielpause (beginnt am 11. November) in Portugal bleibt. Bis dahin stehen für Sporting noch drei wichtige Partien an, unter anderem das Champions League-Spiel gegen Manchester City (Dienstag, 21 Uhr).

Für Amorim fließen dem Bericht zufolge elf Millionen Euro Ablöse nach Lissabon. Vorläufig wird United nach der Entlassung von Erik ten Hag nun also weiterhin von Interimstrainer Ruud van Nistelrooy angeleitet. Die Vereinslegende legte beim gestrigen 5:2 im Ligapokal-Achtelfinale gegen Leicester City einen Traumstart hin.