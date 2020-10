CR7 vs. Messi | BVB-Gerücht um Eriksen

CR7 trifft auf Messi

Große Teile der Fußballwelt blicken auf den Abgang von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin im Juli 2018 mit einem weinenden Auge zurück. Das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, zwischen Lionel Messi und CR7 bewegte die Massen. Nun treffen Juve und Barça in der Champions League aufeinander, was die ‚Tuttosport‘ mit einem „Endlich“ kommentiert. Der ‚Corriere dello Sport‘ kündigt einen „Klassiker“ an, der ‚Quotidiano Sportivo‘ schlägt in die gleiche Kerbe: „CR7-Messi wird Gold in die Gruppenphase bringen.“ Auch die spanische Presse stimmt auf das lang ersehnte Wiedersehen der zwei Superstars ein: „Europa gewinnt die Rivalität des Jahrhunderts zurück.“

Barça dominiert mit zehn Mann

Der FC Barcelona hat auch das zweite Spiel in La Liga souverän gewonnen. Beim 3:0 gegen Celta Vigo gaben sich die Katalanen unter ihrem neuen Trainer Ronald Koeman keine Blöße. Dabei erwies Clément Lenglet den Blaugrana einen Bärendienst, als er wegen eines überflüssigen Schlags in der 42. Minute beim Stand von 1:0 mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Barça blieb unbeirrt und legte zwei weitere Treffer nach. Insbesondere Ansu Fati begeisterte mit seiner starken Leistung die spanischen Medien. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt: „Großer Ansu, großes Barça.“ Der Youngster präsentiert sich zum Saisonstart in überragender Verfassung und erzielte sein drittes Tor im zweiten Spiel. Auch die katalanische ‚Sport‘ ist begeistert: „Magisch und Genial.“ Ein vielversprechender Saisonstart für die Blaugrana, die nach der Wechsel-Posse um Lionel Messi nun auch wieder auf dem Platz für Schlagzeilen sorgen.

BVB hat Eriksen im Visier

Die italienische Gerüchteküche hat ein neues Gericht auf die Karte genommen. Wie das Onlineportal ‚tuttomercatoweb.com‘ titelt, zeigt der BVB Interesse an Christian Eriksen von Inter Mailand. Der Däne sei eine „Idee von Borussia Dortmund“. Eriksen wird als „Möglichkeit“ bezeichnet, „aus der sich in den kommenden Stunden mehr entwickeln könnte“. In Hinblick auf Eriksens Marktwert, dessen Stellenwert bei Inter sowie dem schwarz-gelben Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern ist die Meldung aktuell nicht mehr als ein windiges Gerücht aus Italien. Die von ‚tuttomercatoweb.com‘ erwähnten „kommenden Stunden“ werden zeigen, ob mehr dran ist.