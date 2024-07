De Bruyne lässt City-Zukunft offen

Kevin De Bruyne lässt sich trotz seines nur noch bis 2025 gültigen Kontrakts nicht aus der Ruhe bringen. Der offensive Mittelfeldspieler von Manchester City gibt im Interview mit der belgischen Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ zu verstehen: „Ich werde einen ruhigen Sommer haben. Ich werde meinen Urlaub genießen und danach zu City zurückkehren.“

„Ich gehe davon aus, dass Gespräche mit City in den kommenden Monaten stattfinden werden“, so der belgische EM-Fahrer. Seit 2015 steht De Bruyne bei den Skyblues unter Vertrag, sammelte seitdem 272 Torbeteiligungen (102 Treffer, 170 Vorlagen) in 382 Partien. Der 33-Jährige ließ bereits durchblicken, dass er sich einen Wechsel in die saudische Pro League eines Tages vorstellen könnte.