Ödegaards Beinahe-Wechsel in die Bundesliga

Martin Ödegaards Weg hätte um ein Haar in die Bundesliga geführt. Wie Roberto Olabe, seines Zeichens Sportdirektor von Real Sociedad San Sebastián, auf einer Pressekonferenz verriet, war Bayer Leverkusen eigentlich der heißeste Bewerber um den Leihspieler von Real Madrid: „Martin hat sich für uns entschieden, nachdem er bereits eine Einigung mit Leverkusen erzielt hatte.“

Weiter sagt Olabe: „Ich glaube, ihm gefiel, was er gehört und gesehen hat und ich gehe davon aus, dass es jetzt ähnlich ist.“ Der 52-Jährige ist optimistisch, dass der Norweger über die Saison hinaus bei Sociedad bleiben wird. „Die Beziehung mit Real Madrid ist eine besondere. Ja, es gibt ein offenes Gespräch und sie wissen, wie Martin ist und was er denkt. Wenn wir uns mehr Zeit nehmen, denn die ursprüngliche Frist liegt vor dem 31. Mai, bin ich sehr optimistisch.“ Ödegaard wurde vor einem Jahr von Real Madrid an Sociedad verliehen inklusive Option für eine weitere Saison. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2023.