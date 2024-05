De Bruyne: Verlängerung statt Wüste?

Kevin De Bruyne könnte über die nächste Saison hinaus bei Manchester City bleiben. Wie die ‚Times‘ berichtet, ist der Belgier Gesprächen über eine Vertragsverlängerung nicht abgeneigt. Sein derzeitig gültiger Kontrakt läuft 2025 aus. Allerdings haben dem Vernehmen nach auch Vereine aus der Saudi Pro League ein Auge auf den belgischen Spielmacher geworfen.

De Bruyne tendiert aber eher nicht zu einem Wechsel in den Wüstenstaat. Aufgrund von Kniesehnenproblemen fiel der 32-Jährige in dieser Saison fünf Monate aus und stand deshalb auch nur bei 15 Premier League-Spielen in der Startelf.