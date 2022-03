Ukraine & Russland: FIFA öffnet Sondertransferfenster

Die FIFA hat den Weg frei für Spieler sowie Trainer gemacht, die Russland oder die Ukraine verlassen wollen. Wie der Weltverband offiziell bestätigt, werden Spieler und Trainer, die in Russland oder der Ukraine unter Vertrag stehen „bis zum 30. Juni 2022 als vertragslos betrachtet“.

Diese Personen können „einen Vertrag mit einem anderen Verein unterzeichnen, ohne dass ihnen irgendwelche Konsequenzen drohen“. Die FIFA-Sonderreglung ist allerdings begrenzt. So dürfen Vereine maximal zwei Spieler aus Russland oder der Ukraine unter Vertrag nehmen. Darüber hinaus muss die Registrierung beim neuen Verein vor dem oder am 7. April erfolgen.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine



