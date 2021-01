Guardiola: García-Deal hängt von Barça ab

Pep Guardiola hat sich zur Zukunft von Eric García geäußert, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und an dem der FC Barcelona großes Interesse hat. Ein Winterwechsel des 20-Jährigen ist nicht ausgeschlossen, ein Transfer hänge jedoch „von anderen Vereinen“ ab, wie der Spanier gegenüber Medienvertretern erklärte. Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach der Innenverteidiger bereits in dieser Woche als Neuzugang in Katalonien vorgestellt werden könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Engagement von García bei City über den Sommer hinaus hält Guardiola für nahezu ausgeschlossen: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Ende der Saison gehen wird“, so der Erfolgscoach. Der viermalige spanische Nationalspieler will unbedingt zu seinem Jugendklub Barça zurückkehren. Fragt sich nur, ob bereits jetzt oder erst im Anschluss an die Saison.