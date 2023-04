Die Top-Torjäger Europas | Knipst sich Cuypers nach Gladbach?

Kein Spieler hat in der Jupiler Pro League öfter getroffen – Hugo Cuypers klettert in Belgien weiter die Karriereleiter hoch. Am vergangenen Wochenende schnürte der 26-jährige Mittelstürmer beim 5:0-Kantersieg gegen den RFC Seraing einen Doppelpack und steht nun bei 18 Saisontoren. Cuypers hat seine Torausbeute aus dem Vorjahr damit schon deutlich übertroffen.

Für den KV Mechelen erzielte der 1,85 Meter große Rechtsfuß 13 Tore in 29 Ligapartien. Das brachte dem Angreifer im vergangenen Sommer einen Vier-Millionen-Wechsel nach Gent ein. Im kommenden Sommer könnte Cuypers wieder einen Klub weiterziehen. Borussia Mönchengladbach sieht laut der ‚Bild‘ in dem Stürmer einen möglichen Erben für Marcus Thuram. Der Belgier hat nun weitere Argumente für seine Verpflichtung gesammelt.

